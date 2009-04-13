Исполнение обязанностей министра финансов возложено на Уманского

Кабинет министров Украины своим распоряжением возложил исполнение обязанностей министра финансов Украины на Игоря УМАНСКОГО.

Текст распоряжения КМУ от 8 апреля 2009 г. размещен на Правительственном портале.

"Возложить на период до назначения Верховной Радой Украины в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины министра финансов Украины исполнение его обязанностей на первого заместителя министра финансов Украины УМАНСКОГО Игоря Ивановича", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2009 года Верховная Рада приняла постановление об отставке Виктора ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов.