Исполнение обязанностей министра финансов возложено на Уманского
14:55, 13 апреля 2009Финансы
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Распоряжение Кабмина
Кабинет министров Украины своим распоряжением возложил исполнение обязанностей министра финансов Украины на Игоря УМАНСКОГО.
Текст распоряжения КМУ от 8 апреля 2009 г. размещен на Правительственном портале.
"Возложить на период до назначения Верховной Радой Украины в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины министра финансов Украины исполнение его обязанностей на первого заместителя министра финансов Украины УМАНСКОГО Игоря Ивановича", - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2009 года Верховная Рада приняла постановление об отставке Виктора ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов.
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