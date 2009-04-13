Ющенко призывает Кабмин и НБУ выработать механизм рекапитализации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА на протяжении двух дней совместно выработать единый механизм рекапитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на координационном совещании.

По словам В.ЮЩЕНКО, он обеспокоен тем, что на протяжении 6 месяцев Национальный банк и правительство не могут согласовать механизм рекапитализации банков.

«Это удивительно непрофессионально», - сказал Президент.

Также В.ЮЩЕНКО заметил, что в парламенте зарегистрированы два законопроекта по данному вопросу, которые, по его мнению, не получат поддержки, пока НБУ и правительство не выработают совместную позицию. Он призвал Кабмин и Нацбанк на протяжении двух дней найти компромисс по этому вопросу.

Кроме того, Президент отметил, что передает Ю.ТИМОШЕНКО и В.СТЕЛЬМАХУ свои предложения относительно рекапитализации банков и просит их на протяжении двух дней согласовать указанный вопрос между собой, а также провести переговоры с представителями Международного валютного фонда и как можно скорее внести согласованный законопроект на рассмотрение парламента.