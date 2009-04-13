ВР завтра должна принять законопроекты для МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает парламент завтра принять законопроекты, необходимые для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая совещание с участием премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, руководства НБУ и представителей МВФ и Всемирного банка.

В.ЮЩЕНКО отметил, что он понимает, насколько это непростые решения, поскольку речь идет о сбалансировании бюджетов Пенсионного фонда и бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

«Здесь идет речь не вокруг цифр, а о философии и поведении на том или ином рынке, в том числе и на газовом”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что простых решений не бывает, и хотя он сам не является сторонником решения вышеупомянутых проблем таким образом, как предлагается в законопроектах, но другого варианта для возобновления сотрудничества с МВФ нет.

«Мне тяжело говорить, что я согласен с такой философией, но другого выбора нет, мы поставлены перед фактом», - сказал В.ЮЩЕНКО, заметив, что системные шаги необходимо было предпринимать раньше, а сейчас необходимо принять техническое решение.