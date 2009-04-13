Обязательства Украины перед МВФ будут изменены

Соглашение о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда (МВФ) будет изменено в части новых обязательств украинской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на координационном совещании при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА и руководителя миссии МВФ, которая сейчас работает в Украине, Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ.

В частности, о проекте нового меморандума В.ЮЩЕНКО сказал: “Речь идет о перечне обязательств, которые Украины должна осуществить до следующего приезда миссии”.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время встречи с главой миссии МВФ в Украине Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ выразила надежду, что в ходе работы в Украине миссии МВФ программа сотрудничества Украины и МВФ будет успешно пересмотрена с учетом интересов обеих сторон.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

Между тем в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита. Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ прибыла в Киев 8 апреля.