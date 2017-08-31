Фонд гарантирования продлил ликвидацию двух банков из зоны АТО

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации «Украинского коммунального банка» и «Восточно-промышленного коммерческого банка» на один год.

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация «Укркоммунбанка» продлевается до 13 сентября 2018 года включительно, «ВП Банка» - до 10 сентября 2018 года включительно.

Также сообщается, что аналогичным образом Фонд продлил полномочия ликвидатора этих банков Андрея Матвиенко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в мае 2015 года отнес «Украинский коммунальный банк» (г. Луганск) к категории неплатежеспособных в связи с приостановкой его работы из-за проведения антитеррористической операции. Банк работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений. СМИ связывали банк с тогдашним главой фракции Партии регионов в Верховной Раде Александром Ефремовым.

В сентябре 2015 года Национальный банк отозвал банковскую лицензию у «Восточно-промышленного коммерческого банка» (г. Луганск) в связи с не проведением перерегистрации финучреждения вне зоны проведения антитеррористической операции. Банк работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу небольших финучреждений.