Экономика Украины входит в фазу сжатия - замминистра экономики

Тенденции экономического развития Украины свидетельствуют о том, что экономика входит в фазу сжатия. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН.

По словам В.МУНТИЯНА, фаза сжатия характеризуется существенным снижением платежеспособного спроса. В связи с этим многие предприятия продолжат сокращать производство, некоторые вынуждены будут уйти из рынка, возрастет уровень безработицы.

«Государство должно срочно вмешаться и регулировать этот процесс, чтобы прервать цепь последовательных действий, иначе уже осенью, по пессимистическому прогнозу, экономика может перейти в фазу деградации, - предупреждает В.МУНТИЯН. - На этом этапе закрываются рынки, прекращают существование целые отрасли, резко возрастет уровень безработицы, а соответственно уменьшаются поступления доходной части госбюджета. Это замкнутый круг. Чтобы из него выйти потребуется много времени и средств. В противном случае наступит неконтролируемая фаза – хаос. А этого допустить нельзя».

Замминистра подчеркнул, что макроэкономическое прогнозирование в Украине должно быть деполитизировано. «Необходимо реальное прогнозирование, стратегическое планирование и научная организация, чтобы можно было своевременно принять необходимые меры», - подчеркнул В.МУНТИЯН.

По его мнению, чтобы не допустить фазу деградации необходимо начать расширение платежеспособного спроса. С этой целью, в частности, следует перераспределить ресурсы, снизить процентные ставки как минимум вдвое, уменьшить инфляционную нагрузку.

«Необходимо определить точки прорыва для перехода на инновационную модель развития и сделать ставку на отрасли, которые дадут наибольшую отдачу и обеспечат создание дополнительных рабочих мест. В частности, АПК, энергетику, строительство, машиностроение, транспорт, в том числе самолето- и ракетостроение», - сказал он.

В.МУНТИЯН считает, что государство должно усилить регуляторную функцию и помочь бизнесу в части правового обеспечения, а также исключить налоговое давление.

По словам замминистра, обязательно необходимо проводить общенациональную политику энерго- и ресурсосбережения, поскольку наша экономика очень энергоемкая.

При этом он отметил, что предприятиям следует повысить уровень организации и усилить исполнительную дисциплину.

«Это можно сделать без денег. Только за счет усовершенствования организационных мероприятий можно поднять уровень производства на 5-7%», - сказал он.