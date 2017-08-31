НБУ на валютном аукционе продал банкам более $44 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 31 августа, продал банкам 44,3 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,68 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 53,3 млн долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 12:30 установился на уровне 25,6996 грн/долл.

Напомним, в последний раз НБУ проводил аукцион по продаже банкам валюты 5 июля, в ходе которого продал $34,9 млн по средневзвешенному курсу 26,1189 грн/$.