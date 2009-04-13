Ющенко призывает принять обращение власти к обществу и финансистам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает принять совместное обращение украинской власти к обществу, к банковскому сообществу, к инвесторам банковской системы, которое бы имело целью возобновить доверие к национальной валюте и банковской системе в целом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на совещании с участием премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, руководства НБУ и представителей МВФ и Всемирного банка.

«Мы должны обратиться с совместной позицией, и меня на это толкает одно – то, что мы видели в течение последних месяцев, особенно на валютном рынке, можно отнести не к проблемам глобального кризиса, а к проблемам внутреннего кризиса», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что этот вопрос сильно политизирован, в том числе и из-за попытки отстранить Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины.

«Несмотря на все случившееся, мы сегодня должны понимать, что не влияние глобального кризиса является ключевым фактором происходившего, особенно в последние месяцы на валютном рынке Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что все это привело к потере доверия людей к национальной валюте и банковской системе в целом.

«Если у нас нет шансов сегодня совместными усилиями проиллюстрировать совместное стремление к возобновлению доверия прежде всего к национальным деньгам, к банковской системе Украины, нам будет трудно говорить об укрощении кризиса», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент сообщил, что каждому присутствующему на совещании был роздан проект такого совместного заявления, и призвал доработать его и принять хотя бы в течение дня.

«Очень важно, чтобы этот стол, самый высокий координационный стол, высказался четко и ясно относительно поддержки факторов стабильности», - сказал В.ЮЩЕНКО.