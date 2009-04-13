НБУ определил периодичность валютных интервенций на межбанке

Национальный банк Украины определил периодичность проведения валютных интервенций на межбанковском валютном рынке Украины во втором квартале 2009 года.

В постановлении НБУ №205 от 9 апреля, текстом которого располагает УНИАН, отмечается, что, «учитывая необходимость дальнейшего усиления стабилизационных тенденций на межбанковском валютном рынке», Нацбанк установил следующую периодичность проведения валютных интервенций на межбанке: по единому установленному курсу – каждый понедельник, а также по вторникам и четвергам – в зависимости по ситуации на валютном рынке; в форме валютных аукционов – каждую среду и при необходимости в пятницу.