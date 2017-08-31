НБУ разработал мобильное приложение об элементах защиты гривни
Бесплатное приложение "Украинская гривня" доступно для всех пользователей мобильных девайсов в App Store, Google Play или на сайте Нацбанка.
Национальный банк разработал интерактивное мобильное приложение "Украинская гривня" для демонстрации пользователям всех элементов защиты национальной валюты Украины.
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"Специалисты Национального банка впервые разработали специальное мобильное приложение о защите гривни, которое позволит каждому из вас с помощью любого гаджета познакомиться с украинской гривней ближе", - сказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе презентации приложения.
Он подчеркнул, что Национальный банк постоянно модернизирует и защищает украинскую валюту, воплощая максимально возможный спектр мировых инноваций.
В свою очередь, директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк продемонстрировал основные возможности приложения, в том числе видеопросмотр элементов защиты на примере купюр номиналами 100 и 500 гривень.
"В интерактивной форме отражены защитные признаки с имитацией просмотра банкноты против света, отображен кинематический эффект и элементы, которые чувствуются наощупь, а также изображения и надписи, которые можно увидеть при помощи увеличительного стекла", - пояснил он.
Также в НБУ сообщили, что бесплатное приложение "Украинская гривня" доступно для всех пользователей мобильных девайсов после его загрузки в App Store, Google Play или на сайте регулятора, а в ближайшее время будет представлена англоязычная версия приложения.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году изъял из обращения около 7 тысячи штук поддельных банкнот национальной валюты на общую сумму 1,7 миллиона гривень, что соответствует показателям 2015 года по количеству, однако на 40% больше по сумме.
Рост общей суммы обнаруженных подделок, как пояснили в НБУ, обусловлен увеличением количества поддельных купюр номиналом 500 гривень.
Помимо изъятых 2679 штук поддельных банкнот номиналом 500 гривень, в течение прошлого года изъяты 1809 банкнот номиналом 50 гривень, 1432 – номиналом 100 гривень и 642 – номиналом 200 гривень.