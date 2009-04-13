Отрицательное сальдо внешней торговли составит 3,2 млрд. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине по итогам 2009 года составит 3,2 млрд. долл.

Такой прогноз в беседе с корреспондентом УНИАН озвучил исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК.

Комментируя обнародованные Госкомстатом данные по состоянию внешней торговли товарами в январе-феврале, в частности, отрицательное сальдо внешней торговли за данный период на уровне 0,7 млрд. долл., Д.БОЯРЧУК, отметил, что данная цифра достаточно оптимистическая.

«В принципе, цифра выглядит достаточно оптимистично, так как 0,7 млрд. долл. был обычно месячный дефицит, при том, не в самый худший месяц. Поэтому, можно считать, что это предпосылка к тому, что в течение нескольких следующих месяцев не будет какого-то серьезного давления на девальвацию. Но, по сути, ситуация не изменилась, и сальдо у нас остается негативным» - отметил Д.БОЯРЧУК.

По его словам, сегодня можно говорить только о временной стабилизации, причем обеспечить ее удалось, к сожалению, не столько за счет увеличения экспорта, сколько «убив импорт».

«Это решило ситуацию с давлением на курс, но не решило вопрос с оздоровлением экономики, с оздоровлением доходов» - подчеркнул эксперт.

По мнению Д.БОЯРЧУКА, украинская власть применила «нецивилизованный способ борьбы с девальвационными тенденциями», так как во всех развитых странах стабилизация курса достигается регулированием финансовых, а не товарных потоков.

Также он подчеркнул, что ограничение импорта может негативного отразиться на наращивании объемов экспорта. Так, украинским предприятиям для того чтобы конкурировать с зарубежными компаниями, нужно улучшать качество производимой продукции, для чего обычно закупается импортное оборудование. Кроме того, введение каких-либо ограничений импорта может вызвать адекватную реакцию со стороны наших торговых партнеров, и в данном случае потери Украины могут быть намного больше выгод, которые страна получит при повышении пошлин или других мерах, направленных на уменьшение потока импортных товаров.

«Отказ от этого (инвестиционного – УНИАН) импорта означает, что перспективы того же самого экспорта становятся еще хуже» - отметил Д.БОЯРЧУК. «От этого нам же и хуже будет, так как будет адекватная реакция со стороны наших торговых партнеров, а нам торговать намного важнее, чем им. Евросоюз посмотрит, что там какая-то Украина что-то сделала, введут ответные меры и тогда мало того, что и так экспорт падает, так он зароется в землю еще больше».

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-феврале 2009 года составило 708,3 млн. долл. против 2 млрд. 758,5 млн. долл. в январе-феврале 2008 года.

По данным Госкомстата, в январе-феврале т.г. против января-февраля 2008 года экспорт товаров уменьшился на 38,6% – до 5 млрд. 132,1 млн. долл., импорт – на 47,5% - до 5 млрд. 840,4 млн. долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (в январе-феврале 2008 года – 0,75).

В феврале 2009 года экспорт товаров уменьшился против февраля 2008 года на 42,7% и составил 2 млрд. 694,4 млн. долл., импорт, соответственно, на 41,4% - до 3 млрд. 798,6 млн. долл. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в феврале 2009 года составило 1 млрд. 104,2 млн. долл. (в феврале 2008 года – 1 млрд. 783,3 млн. долл.).