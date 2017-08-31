Нацбанк не признает Bitcoin валютой, но и не запрещает его майнинг

Bitcoin не попадает под определение валюты, но при этом майнинг (изготовление криптовалют) не является нарушением законодательства, считают в Национальном банке Украины.

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"Мы как Национальный банк, имея такие определения, как валюта, валютные ценности, денежный суррогат, электронные деньги, не находим в этом перечне категории, к которой можно приравнять Bitcoin. И считаем, что это не валюта", - сказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе презентации в НБУ, ссылаясь на результаты сегодняшнего заседания совета финансовой стабильности.

По его словам, в отличие от валюты, у Bitcoin нет централизованного эмитента, при этом он является предметом торговли как товар.

"Мы не можем на сегодня определить, что это такое", - добавил руководитель НБУ, отметив, что регулятор совместно с другими госорганами в рамках совета финансовой стабильности найдет это определение как можно скорее.

В то же время Смолий отметил, что майниг не является нарушением законодательства.

Как сообщал УНИАН, в середине июня Налоговая милиция Киева совместно с Национальной полицией разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты Bitcoin.

В Национальном банке заявили, что регулятор не несет ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты Bitcoin полностью децентрализована и может быть осуществлена случайным образом любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержки работы системы.