Нацбанк не признает Bitcoin валютой, но и не запрещает его майнинг

15:48, 31 августа 2017
Финансы
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По словам и.о. главы Нацбанка Якова Смолия, в отличие от валюты, у Bitcoin нет централизованного эмитента, при этом он является предметом торговли как товар.

Иллюстрация REUTERS

Bitcoin не попадает под определение валюты, но при этом майнинг (изготовление криптовалют) не является нарушением законодательства, считают в Национальном банке Украины.

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"Мы как Национальный банк, имея такие определения, как валюта, валютные ценности, денежный суррогат, электронные деньги, не находим в этом перечне категории, к которой можно приравнять Bitcoin. И считаем, что это не валюта", - сказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе презентации в НБУ, ссылаясь на результаты сегодняшнего заседания совета финансовой стабильности.

По его словам, в отличие от валюты, у Bitcoin нет централизованного эмитента, при этом он является предметом торговли как товар.

"Мы не можем на сегодня определить, что это такое", - добавил руководитель НБУ, отметив, что регулятор совместно с другими госорганами в рамках совета финансовой стабильности найдет это определение как можно скорее.

В то же время Смолий отметил, что майниг не является нарушением законодательства.

Как сообщал УНИАН, в середине июня Налоговая милиция Киева совместно с Национальной полицией разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты Bitcoin.

В Национальном банке заявили, что регулятор не несет ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты Bitcoin полностью децентрализована и может быть осуществлена случайным образом любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержки работы системы.

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