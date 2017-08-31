СМИ узнали, кто будет изображен на новой 1000-гривневой купюре

На новой 1000-гривневой купюре может быть изображен Пилип Орлик. Об этом, ссылаясь на источник в НБУ, передают "Вести".

"Было предложено три варианта новой купюры – Вернадский, Сикорский и Орлик. Но Сикорский отпал почти сразу", – сообщил источник.

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Как отметили в Нацбанке, "информация о банкнотах Украины новых образцов является государственной тайной до официального сообщения Национального банка".

Ранее СМИ сообщали, что Нацбанк уже отпечатал самую крупную из представленных украинских банкнот номиналом в 1 тысячу гривень.

Напомним, еще в 2016 году появилась информация о возможности введения купюры номиналом тысяча гривень. Тогда представители Нацбанка подтвердили, что такие планы есть, однако сроки введения банкноты не назывались.

Кроме того, представители НБУ опровергли информацию о том, что на купюре будет изображен писатель Пантелеймон Кулиш. Однако, так и не сообщили, чей портрет украсит банкноту.