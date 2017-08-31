Рева назвал первые шаги после принятия закона о пенсионной реформе

Первым шагом после принятия законопроекта о пенсионной реформе во втором чтении станет проведение осовременивание пенсий для всех без исключения пенсионеров, сообщило Министерство социальной политики Украины.

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"Осовременивание пенсий, то есть приведение их размера в соответствие с современными показателями средней зарплаты за последние три года, запланировано пенсионной реформой с 1 октября. Это приведет к существенному увеличению выплат тем гражданам, которым пенсии не перечислялись уже много лет, что привело к огромному разрыву в размерах пенсионных выплат", - процитировала пресс-служба министра социальной политики Андрея Реву.

Он также объяснил разницу между осовремениванием и индексацией пенсионных выплат. Так, по словам министра, индексация - это увеличение размера пенсии на коэффициент роста инфляции, что позволяет увеличить выплаты не более указанного показателя. При этом осовременивание пенсий предусматривает увеличение размера пенсионных выплат с учетом двух показателей - роста индекса инфляции и увеличения размера средней заработной платы по стране, что позволит правительству увеличивать пенсии сверх уровня инфляции.

Согласно сообщению, рост зарплат создает соответствующий ресурс для увеличения размеров пенсионных выплат, а значит такое увеличение пенсий полностью обеспечивает условия стабильности Пенсионного фонда.

"Осовременивание пенсий это одна из основных составляющих пенсионной реформы, ведь для внедрения этого механизма нужно вносить комплексные изменения в действующее законодательство, что невозможно сделать вне рамок системной реформы. Таким образом, пенсионной реформой будет отменена существующая норма закона, которая приводит перерасчет пенсий в прямую зависимость от наличия финансовых ресурсов, а, учитывая дефицит Пенсионного фонда, блокирует возможность увеличения размера пенсионных выплат ", - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев на сумму от 200 до 1000 гривень.