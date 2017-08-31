Миссия МВФ начнет работу в Киеве 12 сентября – источник

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда начнет работу в Киеве 12 сентября, сообщил УНИАН информированный источник в правительстве.

«Миссия МВФ ожидается 12 сентября», - сообщил собеседник агентства.

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По его словам, представители Фонда проинспектируют выполнение нашей страной обязательств для очередного пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Украина рассчитывает получить в текущем году еще два транша от МВФ на сумму 3 млрд долл.