Украина и МВФ возобновят сотрудничество в мае

В Украине надеются, что во второй декаде мая будет принято решение о возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, рассказывая об итогах сегодняшнего совещания у Президента Виктора ЮЩЕНКО при участии премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, руководства НБУ, представителей оппозиции, миссии МВФ, Всемирного банка.

В частности, по словам А.ШЛАПАКА, во второй декаде мая состоится заседание Совета директоров МВФ, где может быть принято положительное решение относительно Украины. По его словам, это может произойти при условии, что парламент примет необходимые законопроекты, а также будет согласован проект меморандума с МВФ.

Он также подтвердил, что сегодня ведутся переговоры с МВФ относительно возможных объединений траншей или увеличения суммы следующего транша кредита по сравнению с тем, который планировался раньше.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

Между тем в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ прибыла в Киев 8 апреля.