Официальный курс гривни: доллар дорожает, евро дешевеет

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2569,3957 (31 августа – 2557,9541)

100 EUR – 3038,3104 (31 августа – 3048,0581)

10 RUR – 4,3887 (31 августа – 4,3554)

Читайте такжеНацбанк не признает Bitcoin валютой, но и не запрещает его майнинг

Как сообщал УНИАН, 31 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,67/25,70 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,42/30,46 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,6940 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 640 сделок на сумму 452,98 миллиона долларов.