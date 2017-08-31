НБУ объяснил аукцион по продаже валюты после 2-месячного перерыва

Национальный банк Украины объясняет проведение сегодня, 31 августа, аукциона по продаже валюты после почти двухмесячного перерыва - с 5 июля - превышением спроса на валюту над предложением и соответствующим усилением волатильности на валютном рынке.

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"Сейчас фундаментальные факторы остаются благоприятными для украинских экспортеров, в частности, конъюнктура на мировых рынках стали и железной руды. Последние месяцы экспортные поступления продолжали расти, в среднем превышая прошлогодние показатели примерно на 15%. Продолжает в значительных объемах заходить и выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции", - отмечается в комментарии регулятора, переданном УНИАН.

Нацбанк подчеркнул, что придерживается политики сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке, даже при условии плавающего курса оперативно реагируя на потребности рынка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 31 августа, продал банкам 44,3 миллиона долларов.

Сегодня, 31 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,67/25,70 гривни/доллар.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 17:00 установился на уровне 25,6940 гривни/доллар.