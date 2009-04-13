Отрицательное сальдо внешней торговли составит 1,5 млрд. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2009 года ожидается на уровне 1,5 млрд. долл..

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказала эксперт Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) Вероника МОВЧАН.

По ее словам ближе к концу года, вероятно, произойдет улучшение динамики экспорта украинской продукции, что связано с ожиданиями оздоровления мировой экономики и соответственно повышение спроса на продукцию украинских экспортеров. В целом до конца года в 2009 году темп снижения импорта будет превышать темп падения экспорта, при этом на конец года сальдо внешней торговли товарами все же будет отрицательным.

«Мы ожидаем, что у нас может произойти определенные улучшения ситуации в экспорте, особенно к концу года. Потому что у нас одно из основных положений прогноза, это то что мировая экономика начнет чувствовать себя лучше во второй половине, к концу 2009 года. Но если этого не будет и не будет внешнего спроса, то прогнозы окажутся неточными» - сообщила В.МОВЧАН.

Что касается данных по динамике внешней торговли товарами в Украине в январе-феврале, обнародованных сегодня Государственным комитетом статистики, то эксперт подчеркнула, что цифры, в частности снижение отрицательного сальдо внешней торговли до уровня 0,7 млрд. долл., не стали сюрпризом, учитывая удорожание импортной продукции после девальвации и соответственно снижение спроса на такие товары.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-феврале 2009 года составило 708,3 млн. долл. против 2 млрд. 758,5 млн. долл. в январе-феврале 2008 года.

По данным Госкомстата, в январе-феврале т.г. против января-февраля 2008 года экспорт товаров уменьшился на 38,6% – до 5 млрд. 132,1 млн. долл., импорт – на 47,5%, до 5 млрд. 840,4 млн. долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (в январе-феврале 2008 года – 0,75).

В феврале 2009 года экспорт товаров уменьшился против февраля 2008 года на 42,7% и составлял 2 млрд. 694,4 млн. долл., импорт соответственно на 41,4% и 3 млрд. 798,6 млн. долл. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в феврале 2009 года составляло 1 млрд. 104,2 млн. долл. (в феврале 2008 года также отрицательное – 1 млрд. 783,3 млн. долл.).