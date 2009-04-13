Госфинмониторинг Украины предлагает сотрудничество ряду государств

Госфинмониторинг Украины предлагает сотрудничество ряду иностранных государств в борьбе с отмыванием средств, что может пресечь отток украинского капитала за границу через офшорные зоны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины.

Соответствующие письма с предложением о подписании Меморандума о взаимопонимании были направлены Маршаловым островам, Острову Джерси, Острову Мэн, Ангилле, Багамским островам, островам Кука, Барбадосу, Ниуэ, Вануату, Сейшельским островам, Доминике, Сент Китс и Невису, Сент Винсенту и Гренадинам, Нидерландским Антильским островам, Каймановым островам, Гренаде, Бермудским островам, Арубе, Антигуа и Барбуде, Британским Виргинским островам, Острову Гернси, Княжеству Монако, Гибралтару, Андорре, Королевству Бахрейн и Белизу.

Как отметили в Госфинмониторинге, на сегодня украинской стороной уже заключен 41 меморандум о взаимопонимании.