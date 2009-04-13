Нужно создать Государственный земельный банк

Народный депутат Украины от НСНУ Роман ТКАЧ подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий порядок создания и деятельности Государственного земельного банка Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

Документом предусматривается, что основной функцией Государственного земельного банка должна стать функция государственного регулятора рынка земли. Банк будет действовать исключительно как финансовое учреждение – без применения административных рычагов.

Согласно проекту закона, Государственному земельному банку предоставляется преимущественное право на покупку земель сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства и фермерского хозяйства.

Кроме того, Государственному земельному банку планируется предоставить следующие функции: кредитование на сумму до 70% от залоговой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения; формирование специального резервного фонда сельскохозяйственных угодий через приобретение в собственность земельных участков по договорам купли-продажи и по решению суда; участие в выполнении государственных целевых программ по поддержке аграрного сектора.