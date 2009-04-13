Критериям для рекапитализации отвечают 26 банков

В Украине сегодня 26 банков отвечают критериям, при которых может проводиться рекапитализация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ.

Он уточнил, что имеются в виду показатели системности банка, а именно объем вкладов не менее 1% и объем активов более 2% от общего объема по банковской системе страны.

По словам А.ШАПОВАЛОВА, сегодня готовятся к рекапитализации около 7 банков, при этом он не исключил, что их число уменьшится.

Он отметил, что в НБУ также считают целесообразным конкретизацию условий, при которых государство может принимать участие в капитале коммерческого негосударственного банка. Как пример А.ШАПОВАЛОВ назвал условие, что рекапитализироваться будут те банки, которые реструктуризировали свои обязательства перед внешними и внутренними кредиторами и т.д.

Как сообщал УНИАН, сегодня на координационном совещании Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА в течение двух дней совместно выработать единый механизм рекапитализации банков.