Греция смягчает контроль за движением капитала

Власти Греции с 1 сентября ослабляют меры контроля за движением капиталов (capital control), введённые в июне 2015 года в связи с острейшим финансовым кризисом и массовым снятием средств со счётов, сообщает Прайм.

Читайте такжеМВФ одобрил выделение Греции нового кредита

В правительстве страны отмечают, что это стало возможным в связи с улучшением ситуации в экономике. Вкладчикам теперь смогут снимать со счета наличными 1,8 тысячи евро за календарный месяц. Такую же сумму можно снять с карты за рубежом. До сих пор было разрешено снимать 840 евро раз в две недели.

Отменяется также ряд ограничений на открытие счетов для получения зарплаты и для ведения предпринимательской деятельности. Некоторые меры облегчают бизнесменам ведение дел с партнерами за рубежом.

Помимо этого, можно будет снимать наличными до 50% средств, которые после 1 сентября 2017 года переводятся из-за границы на текущие счета в кредитных учреждениях в Греции. Сейчас разрешено снимать до 30% "новых денег", поступающих из-за рубежа. Грекам разрешается перевозить за рубеж наличные до двух тысяч евро или эквивалент в иностранной валюте на человека за одну поездку за границу. Ограничение не касается иностранцев, постоянно проживающих за рубежом.

Очередное ослабление мер контроля ожидалось уже несколько месяцев, правительство подготовило и "дорожную карту" отмены capital control.

Правительство Греции 28 июня 2015 года ввело контроль за движением капиталов, ввело лимит на снятие наличности в банке – 60 евро в день, или 420 евро в неделю. На неделю были объявлены "банковские каникулы", на пять недель была закрыта Афинская биржа, были введены ограничения на обменные операции и на операции на электронном вторичном рынке ценных бумаг, был приостановлен выкуп акций различных фондов и посреднические операции по ценным бумагам, обращающимся на греческом рынке. Хотя большая часть ограничений на банковскую деятельность и на работу биржи была отменена еще в декабре 2015 года, многие меры продолжали действовать.