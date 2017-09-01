Бюджет с начала года выполнен с профицитом 27 миллиардов - Минфин

Государственный бюджет Украины за январь-июль 2017 года выполнен с профицитом на уровне 27,003 миллиарда гривень против 49,945 миллиарда гривень дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, доходы госбюджета за этот период составили 447,715 миллиарда гривень, расходы – 420,489 миллиарда гривень.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет Украины за январь-июль 2017 года выполнен с профицитом на уровне 52,820 миллиарда гривень против 22,884 миллиарда гривень дефицита за аналогичный период 2016 года.

Доходы сводного бюджета за этот период составили 567,044 миллиарда гривень, расходы – 513,848 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 миллиарда гривень, или 2,9% ВВП.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 миллиарда гривень, расходы – 800 миллиардов гривень, предельный уровень дефицита - 77,5 миллиарда гривень, или 3% ВВП.