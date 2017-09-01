НБУ в августе пополнил резервы на межбанке на $278 миллионов

Национальный банк Украины в августе по состоянию на 30 число пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 278 миллионов долларов США.

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Как говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за август, опубликованном на сайте регулятора, с начала года НБУ пополнил резервы на межбанке на 1,7 миллиарда долларов.

Регулятор отметил, что в августе удалось увеличить объемы покупки валюты для пополнения резервов, не препятствуя постепенному укреплению курса под действием фундаментальных факторов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк на валютном аукционе вчера, 31 августа, продал банкам 44,3 миллиона долларов, проведя аукцион по продаже валюты впервые после почти двухмесячного перерыва.

Сегодня, 1 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,74/25,76 гривни/доллар.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке по данным НБУ к 12:00 установился на уровне 25,7314 гривни/доллар.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.