Нацбанк: в августе гривня укрепилась к доллару на 1,8%
По оценкам НБУ, с начала года гривня по официальному курсу укрепилась к доллару США на 6,4%.
Тенденция укрепления гривни к доллару США на валютном рынке в августе усилилась, и за месяц по состоянию на 30 августа официальный обменный курс национальной валюты к доллару США укрепился на 1,8%.
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Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за август, опубликованном на сайте регулятора.
По оценкам НБУ, с начала года гривня по официальному курсу укрепилась к доллару США на 6,4%.
Нацбанк отметил, что в августе продолжалось превышение поступлений валюты от нерезидентов над ее перечислениями, а также сохранялось высокое предложение наличной валюты со стороны населения.
Справка УНИАН. Сегодня, 1 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 25,67/25,70 гривни/доллар.
Средневзвешенный курс гривни на межбанке по данным НБУ к 10:30 установился на уровне 25,6906 гривни/доллар.
Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 гривни/доллар.
Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.