"ПриватБанк" приостановил продажу валюты клиентам через "Приват24"

"ПриватБанк" приостановил продажу иностранной валюты для клиентов "Приват24". Об этом написал бывший первый заместитель председателя правления банка Олег Гороховский на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью (31.08.2017) ПриватБанк приостанавливает продажу инвалюты клиентам в Приват24 и других дистанционных каналах обслуживания", - говорится в его сообщении.

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"Покупка валюты у клиентов остается пока в таком виде, но в течение недели будут введены ограничения по времени проведения операций", - добавил он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе финучреждения, регламент операций в онлайн-банке «Приват24» дорабатывается с учетом требований законодательства по проведению безналичных валютно-обменных операций физлиц исключительно через межбанковский валютный рынок.

В банке отметили, что продать валюту по обновленному регламенту в дистанционных каналах банка можно будет в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по текущему курсу на момент проведения операции.