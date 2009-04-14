Нобелевский лауреат назвал потенциальные страны-банкроты

Трем странам в мире - Исландии, Ирландии и Австрии - в большей степени, чем другим, грозит дефолт, заявил понедельник нобелевский лауреат в области экономики за 2008 год Пол Кругман, сообщает РИА Новости.

"Исландия, Ирландия, где дела довольно плохи, и Австрия может быть третьей страной в этой лиге", - заявил Кругман на пресс-конференции в Нью-Йорке, отвечая на вопрос о возможных странах-банкротах.

По его мнению, угрозу финансовой стабильности Австрии создало активное в прошлом кредитование стран Восточной Европы, которые на фоне рецессии оказались неспособными обслуживать внешнее заимствование.

Ранее конфигурация потенциальных стран-банкротов выглядела несколько иначе.

Первой страной, заявившей, что ей грозит дефолт, оказалась Исландия. За ней последовали Венгрия и Латвия. По мнению других экспертов, банкротство также грозит Аргентине, Эквадору, Филиппинам, Малайзии, Таиланду, Колумбии, Турции и Украине.

В октябре 2008 года появилось сообщение о том, что на грани дефолта находится Пакистан.

В группе риска находятся Эквадор, Филиппины, Малайзия, Таиланд, Колумбия, Турция и Украина.

Кругман допускает, что укрепление международных финансовых институтов поможет удержать все эти страны на плаву за счет кредитов Международного валютного фонда.

Оценивая сырьевые экономики России и Бразилии, Кругман отметил, что падение цен на сырье оказалось не столь драматичным, как ожидали многие экономисты, и оба нефтяных экспортера не потеряли управление.

Известный экономист преподавал в Йеле, Калифорнийском университете, Лондонской школе экономики, Стэнфорде, сейчас является профессором Принстонского университета. Лауреат премий Адама Смита, Ректенвальда и принца Астурийского, он получил Нобелевскую премию в области экономики за анализ моделей торговли и проблем экономической географии.