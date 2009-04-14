Иена и доллар в мире растут

Курс иены и американского доллара демонстрируют рост на фоне того, что опасения относительно возможного ухудшения финансовых показателей таких компаний как Qantas Airways Ltd. и Sumitomo Realty & Development Co. приводит к тому, что инвесторы стремятся покупать иену, сообщает K2kapital..

Единая европейская валюта, в свою очередь, завершила двухдневный рост по отношению к доллару на фоне ожидания публикации макроэкономических показателей Германии. В частности, прогнозируется, что оптовые цены в стране с крупнейшей экономикой в Европе могут снизиться уже восьмой раз подряд.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 132,86 иены, а не 133,81 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 99,72 иены за доллар против 100,1 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет 1,3322 долл. за евро против 1,3368 долл. в предыдущую торговую сессию.