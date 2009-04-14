Экономика РФ к концу 2009 г начнет выход из кризиса

Российская экономика имеет шансы к концу 2009 г начать выход из кризиса. Такое мнение высказал накануне журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

По его словам, это может произойти "в четвертом квартале этого года или в начале следующего года - возможны варианты". "Но у России есть шанс, что к концу года экономика из рецессии начнет выходить на некую стабилизацию, а затем и подъем", - подчеркнул специалист.

"Про кризис известно только то, что он рано или поздно закончится, - признал А.Шохин. - Остальное - это вкусовые вещи, прогнозы, основанные на различных исходных данных".

Глава РСПП пояснил, что прогнозы могут быть основаны, например, на том, как "начнут восстанавливаться китайская и американская экономики". "Безусловно, Россия - страна, зависящая от экспорта сырьевых товаров, - отметил А.Шохин. - И какая бы антикризисная программа ни была реализована, меры стимулирования по внутреннему спросу не могут компенсировать сжатие внешнего спроса".

"Мы рассчитываем, что мировая экономика в лице главных игроков начнет восстанавливаться как можно быстрее, - сказал президент РСПП. - Если цены на товары российского экспорта будут находиться на приличном уровне, это даст импульс не только экспортноориентированным отраслям, но и многим другим областям российской экономики". В этом случае "можно рассчитывать на оптимистические планы, в частности, возможность выхода из кризиса уже в этом году".

Вместе с тем А.Шохин отметил, что "многие страны получают мрачные оценки". Например, по прогнозам Всемирного банка, самая затяжная рецессия среди индустриальных стран будет в Великобритании. "Теоретически и мы могли бы запросить эти организации, на чем базируются те или иные цифры, - сказал глава РСПП. - Их прогнозы отличаются от наших, от прогнозов МВФ".

Однако А.Шохин считает, что это бессмысленное занятие и необходимо сконцентрировать усилия на мерах поддержки экономики, "стимулировании внутреннего спроса, инвестиционной активности через универсальные методы, такие как налоговые инструменты". "Если это все окажется в центре внимания антикризисной программы, то мы вправе рассчитывать на более быстрый выход из рецессии", - сказал глава РСПП.