НБУ начинает ежемесячную публикацию отчетности банков

Национальный банк Украины с сентября начинает ежемесячную публикацию индивидуальных показателей деятельности банков.

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Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №85, информация о каждом банке будет содержать оборотно-сальдовый баланс, а также структуру кредитов и их распределение по видам экономической деятельности.

Кроме того, с начала 2018 года Нацбанк будет публиковать отчеты о структуре регулятивного капитала банков.

По мнению регулятора, раскрытие отчетности банков позволит клиентам и инвесторам более полно оценивать финансовое состояние отдельных финучреждений и принимать взвешенные решения о сотрудничестве с ними.

Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки Украины за январь-июль 2017 года получили 223 млн грн убытка, что в 41,5 раза меньше убытка по итогам января-июля 2016 года.

В 2016 году банковская система Украины обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат с учетом неплатежеспособных банков в 160,143 млрд грн.