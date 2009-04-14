Госдолг России вырос

Объем государственного долга России за 2008 год увеличился на 289,1 млрд рублей и составил на 1 января 2009 года 2,692 трлн рублей или 6,7% ВВП, сообщает РИА Новости.

«В течение 2008 года доля государственного внутреннего дола в общем объеме госдолга возросла с 54,2% до 55,7%, соответственно доля внешнего долга сократилась с 45,8% до 44,3%», - отмечает Минфин РФ.

За 2008 год государственный внешний долг уменьшился на 4,308 млрд долл. и на 1 января оценивается в 40,573 млрд долл. или 1,192 трлн рублей.

По мнению Минфина, сокращение государственного внешнего долга за 2008 года могло стать и более значительным, если бы не падение курса рубля к доллару и евро.