Доллар ослабел к рублю на ММВБ

Курс доллара снизился к рублю на открытии валютных торгов на ММВБ во вторник на 5 копеек - до 33,34 рубля, курс евро вырос на 13 копеек - до 44,51 рубля, сообщает данные биржи РИА Новости..

Первая сделка по доллару расчетам "завтра" прошла во вторник на уровне 33,34 рубля, курс американской валюты находился на открытии в коридоре 33,33-33,37 рубля.

На закрытии в понедельник курс доллара составил 33,39 рубля.

Первая сделка по евро расчетами "завтра" прошла во вторник на отметке 44,51 рубля, последняя сделка в понедельник - на уровне 44,38 рубля. Спрос и предложение на европейскую валюту находились на открытии в коридоре 44,45-44,51 рубля.