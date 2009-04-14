Цена на золото в мире выросла

Цена на золото в понедельник 13 апреля поднялась выше отметки $890 за тройскую унцию в связи с опасениями вокруг возможного банкротства General Motors (GM) и нервозностью с приближением публикации квартальных отчетов банков, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подорожали на 12,50 долл., или на 1,4%, до 894,70 долл. за тройскую унцию. Июньские фьючерсы на поставку золота подорожали на 1,4% до 895,80 долл. за тройскую унцию.