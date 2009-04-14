Налоговики доначислили налогов на 30 млн. грн.

За І квартал 2009 г. Государственная налоговая администрация Украины доначислила 29,903 млн. грн. налогов, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Согласно сообщению, за указанный период налоговики проверили 536 финансовых учреждений, что на 15% меньше соответствующего периода 2008 г.