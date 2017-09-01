СМИ: в Украину осенью прибудут три миссии МВФ – получение транша в этом году под вопросом

В сентябре-октябре в Украину прибудут три миссии МВФ. Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источник, осведомленный о визитах Международного валютного фонда.

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Речь идет о технических миссиях, которые будут изучать подготовку проекта госбюджета-2018, пенсионной реформы и так далее.

Первая миссия начнется уже в понедельник 4 сентября, еще одна планировалась на 14 сентября. Эта миссия может начаться 12 сентября.

Несмотря на публичные заверения НБУ и Минфина о том, что Украина до конца года планирует получать транши МВФ, некоторые представители НБУ настроены не так оптимистично.

"У нас нет понимания, будет ли транш в этом году. При этом миссия будет, когда в НБУ нет нового председателя, и сейчас могут на время отстранить министра финансов", - говорит источник в НБУ.

Речь идет о том, что в сентябре парламент должен получить представление президента на увольнение главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая с 11 мая находится в отпуске, а также рассмотреть представление на назначение нового главы НБУ. Вероятный кандидат - глава «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук.

Отстранение министра финансов может произойти в случае успешного расследования уголовного производства.

"Сейчас по Данилюку начнутся активные действия и на следующей неделе его могут отстранить на время следствия, чтобы убрать ведомство из-под удара Луценко (Юрий Луценко, генеральный прокурор – ред.)", - сказал собеседник FinClub в Минфине.

Напомним, как сообщил УНИАН информированный источник в правительстве, миссия МВФ начнет работу в Киеве 12 сентября.

По его словам, представители Фонда проинспектируют выполнение нашей страной обязательств для очередного пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Украина рассчитывает получить в текущем году еще два транша от МВФ на сумму 3 млрд долл.