Goldman Sachs привлечет 5 млрд. долл.

Американский банк Goldman Sachs, вдохновленный своими результатами за I квартал и ростом курса акций, объявил о желании привлечь 5 млрд. долл. для того, чтобы расплатиться с государственным кредитом в 10 млрд. долл. и снять правительственные лимиты на выплаты руководству, сообщает k2kapital..

В случае успешного размещения Goldman станет первой компанией, вернувшей государству деньги, полученные во время кризиса, что позволит освободиться от некоторых ограничений, включая выплату бонусов.

Чистая прибыль Goldman Sachs за I квартал 2009 г. увеличилась на 13% до 1,81 млрд долл. и составила 3,39 долл. на акцию.

Около 50% своей выручки за квартал (4,71 млрд. долл.) банк зарезервировал на выплату различных годовых компенсаций и бонусов. Годом ранее этот показатель составил 48%. В то же время количество сотрудников банка сократилось на 12%.

Решение Goldman вернуть государству деньги усложняет жизнь остальным американским банкам, получившим средства по TARP - теперь им придется, видимо, прилагать все усилия для возврата средств, чтобы не показаться слабее Goldman Sachs.