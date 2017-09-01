Союз предпринимателей подписал меморандум о сотрудничестве с Обществом ветеранов разведки военно-морского флота

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) подписал меморандум о сотрудничестве с Обществом ветеранов разведки военно-морского флота.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан в ходе заседания правления УСПП президентом организации Анатолием Кинахом и главой общественной организации «Общество ветеранов разведки военно-морского флота» Александром Мармашовым.

«Мы видим, что помимо угроз с точки зрения развития экономики по прагматичным показателям, существует довольно серьезная ментальная угроза, когда мы можем потерять институциональную память, уважение к прошлому, уважение к тому, что сделали для нас деды и прадеды. Очень важно укреплять на основе институциональной памяти позитивное наследование: так происходит во всех странах. Подобные организации (Общество ветеранов разведки военно-морского флота) занимаются этими вопросами, и мы готовы им активно помогать», - отметил Кинах.

В рамках заседания правления Союза промышленников и предпринимателей Кинах поздравил всех с Днем предпринимателя, отметив, что важным является совпадение праздника с введением в действие в полном объеме Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

«Я хочу подчеркнуть, что украинский бизнес поддерживает необратимую экономическую и политическую интеграцию Украины в европейское и мировое пространство. Для нас этот вопрос связан с необходимостью динамичной ускоренной модернизации нашей экономики и, что очень важно, – утверждения на украинской земле современных европейских международных стандартов, верховенства права, справедливой конкуренции, защиты прав инвестора, прав владельца», - добавил президент УСПП.

Кинах также отметил весомый вклад своих коллег - членов УСПП в экономическое развитие Украины, их достижения в сфере предпринимательской деятельности, высокий профессионализм и многолетнюю старательную работу.

Президент УСПП подчеркнул важность развития предпринимательства в стране, развития бизнес-общества и, как результат, - выведения Украины на более высокий уровень в мировом экономическом пространстве.

«На основании сотрудничества с Антикризисным советом общественных организаций Украины была подготовлена программа совместных действий власти и бизнеса, которая находится у президента, в парламенте, в правительстве. Там указаны конкретные технологии и действия по преодолению системного кризиса в Украине в различных сферах бизнеса. Мы уверены, что это имеет принципиальное значение, так как Украина находится в условиях беспрецедентных рисков, одновременно защищая свою территориальную целостность и сражаясь за достойную позицию в мире», - сказал Кинах в комментарии журналистам.

Справка УНИАН. Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) - всеукраинская общественная организация, созданная с целью защиты экономических и социальных прав промышленников и предпринимателей Украины. УСПП был создан 15 февраля 1992 года. В составе УСПП работают 28 региональных отделений, 73 филиала и 22 представительства, а также 34 комиссии по различным вопросам. Среди партнеров Союза - более 100 общественных организаций.

Киевская общественная организация «Общество ветеранов разведки военно-морского флота» была создана 25 августа 2004 года. Основными направлениями работы организации являются военно-патриотическое воспитание молодежи, пропаганда боевых традиций военно-морского флота, архивные и экспедиционные работы, поиск и перезахоронение останков погибших воинов в годы Великой Отечественной войны, восстановление разрушенных и установка новых памятников морякам военных флотилий, международное сотрудничество с ветеранскими и общественными организациями.