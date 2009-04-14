Янукович против кредита МВФ

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его политическая сила не допустит получения Украиной кредита Международного валютного фонда на условиях, которые могут привести к ухудшению жизни людей.

"Мы за то, чтобы Украина получила кредит МВФ. Но мы никогда не допустим, чтобы Украина согласилась на такие условия этого кредита, которые бы существенно ухудшили жизнь малообеспеченных граждан", - говорится в заявлении В.ЯНУКОВИЧА, переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов.

Как отметил политик, правительство предлагает сегодня согласиться на то, чтобы малый и средний бизнес вместо 84 грн. социального налога платил 200 грн. "Ведь это означает, что через несколько месяцев нынешние мелкие предприниматели, а их в Украине полтора миллиона, пополнят армию безработных", - считает В.ЯНУКОВИЧ и отмечает, что "Партия регионов никогда не допустит этого".

"Правительство соглашается на условие Международного валютного фонда, которое ликвидирует льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. Это означает, что малообеспеченные граждане будут платить за коммунальные услуги в четыре раза больше. Партия регионов не допустит принятия такого закона", - заявил политик.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что правительство соглашается с Международным валютным фондом увеличить пенсионный возраст граждан Украины, и сделать это уже в 2009 году. При том, как отмечает В.ЯНУКОВИЧ, что в Украине самая низкая в Европе продолжительность жизни, и многие люди могут просто не дождаться своей пенсии.

"Партия регионов против того, чтобы правительство соглашалось на такие условия", - заявляет лидер политической силы и отмечает, что это только несколько примеров того, как правительство, приняв условия МВФ, ухудшит жизнь миллионов украинцев.

"Партия регионов решительно заявляет – мы не позволим нынешней власти издеваться над народом Украины. Мы не допустим, чтобы в этом зале были приняты законы, которые превратят в нищих большинство наших соотечественников. Мы убеждены – граждане Украины поддержат нашу позицию. И мы вместе – народ и Партия регионов - сумеем отстоять право граждан Украины на достойную жизнь", - заявляет В.ЯНУКОВИЧ.