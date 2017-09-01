Эксперты спрогнозировали, что будет с гривной осенью

Украинские экономисты прогнозируют, что осенью украинская гривня снизится относительно мировых валют. По разным прогнозам, к концу года доллар будет стоить 27-28,5 грн/долл.

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По словам исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Елены Коробочной, осень - традиционный период, когда стоимость гривны немного снижается, а доллара растет.

«Это связано с началом бизнес-сезона и активацией на межбанковском валютном рынке компаний, имеющих обязательства по внешним контрактам. Соответственно, повышенный спрос на иностранную валюту давит на курс гривни», - объясняет эксперт, пишет ТСН.

Банкир в ближайшие месяцы ожидает курс доллара в диапазоне 25,5-26,5 грн.

«Сейчас средний курс с начала года составляет 26,52 грн/долл. Многие аналитики прогнозируют курс на конец года в диапазоне 27-28 грн/долл., поэтому средний 27,2 грн/долл., который был заложен в бюджет на 2017 год, вполне вероятен», - отметила Коробкова.

«Учитывая состояние текущего счета, мы ожидаем плавную девальвацию гривни. Однако, мы более оптимистичны относительно 2018 года и ожидаем роста курса до 28-28,5 грн/долл.», - добавила она.

Исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко прогнозирует, что на конец нынешнего года, вероятно, будет курс 28,5 грн за доллар, и это при условии, если не будет никаких катаклизмов.

«В то же время, если будут проводиться активные реформы, если в следующем году в страну будут вкладываться прямые иностранные инвестиции в больших объемах, то мы сможем увидеть укрепление гривны до уровня 27 грн за доллар», - отметил эксперт.

Главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан заявила, что ситуация на валютном рынке оказалась лучше, чем ожидалось в начале года.

«Относительно прогнозов курса на 2018 год, то наши более оптимистичны, чем правительственные. Наш среднегодовой прогноз на 2018 год - 27,3 грн за доллар. Небольшую девальвацию гривни по сравнению с этим годом прогнозируем, в первую очередь, из-за ожидаемого снижения внешних цен на сталь и руду и замедление реформ», - сказала эксперт.

Но если Украина продолжит проводить реформы в рамках сотрудничества с МВФ, приток капитала в страну продолжится. Тогда курс гривны может быть крепче, чем мы сейчас прогнозируем, добавила Белан.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, тенденция укрепления гривни к доллару США на валютном рынке в августе усилилась, и за месяц по состоянию на 30 августа официальный обменный курс национальной валюты к доллару США укрепился на 1,8%.

По оценкам НБУ, с начала года гривня по официальному курсу укрепилась к доллару США на 6,4%.

Справка УНИАН. Сегодня, 1 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке на открытии торгов установились на уровне 25,67/25,70 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке по данным НБУ на 10:30 установился на уровне 25,6906 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предусматривает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/ долл.

Исторический минимум курса украинской гривни к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.