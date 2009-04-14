Курс доллара в банках почти не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн., продают – по 8,06 грн. По сравнению с 13 апреля, курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,85-8,01 грн., по продаже – 8,01-8,10 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,53 грн., что на 0,8% дороже, по сравнению с 13 апреля, продают – по 10,82 грн., что на 0,4% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,65 грн., по продаже – в пределах 10,63-11,00 грн.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня незначительно изменился, по сравнению с 13 апреля, и составляет в среднем 0,2208/0,2467 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,237 грн., по продаже – 0,236-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 7,97 грн., продают – по 8,05 грн. (курсы немного изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,58 грн., что на 0,8% дороже по сравнению с 13 апреля, курс продажи – 10,78 грн., курс почти не изменился.

Курс покупки/продажи российского рубля в среднем по киевским банкам почти не изменился, по сравнению с 13 апреля, и составил 0,2194/0,2502 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,00/8,05 грн., евро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/8,10 грн., евро – 10,30/11,10 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,90/8,035 грн., евро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 10 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,22021, к российскому рублю – 0,22994.