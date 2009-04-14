Межбанк: доллар снижается

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9870/8,0440, к 11:00 сузился спрэд 8,0000/8,0350 грн./долл. Напомним, вчера котировки к закрытию торгов снизились до 8,0040/8,0190 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2380/0,2405 по сравнению с 0,2390/0,2400 к закрытию торгов в понедельник, к 11:00 цены не изменились. В России курс доллар-рубль понизился, и к 11:00 установился на уровне 33,3975 (-0,0525).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3286/88, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,6095/10,6910, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,6275/10,6880.