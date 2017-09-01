Гривня теряет позиции на межбанке

В пятницу, 1 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,77/25,79 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,69/30,72 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к закрытию торгов установился на уровне 25,7484 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 538 сделок на сумму 337,32 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,74/25,76 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,62/30,64 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 грн/рубль.