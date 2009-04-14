НБУ 15 апреля проведет спецаукцион по продаже долларов

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении в среду, 15 апреля, и пятницу, 24 апреля, специальных аукционов для поддержки заемщиков - физических лиц и малого бизнеса, на которых будут реализовываться, соответственно, доллары США и евро.

Об этом говорится в письме НБУ №13-421/3261-6490 (об аукционе 15 апреля по продаже долларов) и №13-421/2362-6493 от 13 апреля т.г. (об аукционе 24 апреля по продаже евро), текстом которого располагает УНИАН.

Минимальная сумма заявки - 50 тыс. долл. для аукциона 15 апреля, и 10 тыс. евро для аукциона 24 апреля. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Кроме того, Нацбанк обязал банки, которые намерены участвовать в спецаукционе 24 апреля, привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается» - говорится в письме НБУ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков - физических лиц в валютных средствах с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

На спецаукционе, который состоялся 10 апреля, Национальный банк Украины продал 35,035 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл. В аукционе приняли участие 44 банка.