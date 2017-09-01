Доллар и евро подорожают: Нацбанк опустил официальный курс гривни
20:09, 01 сентября 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 4 сентября: 100 USD – 2574.8384 грн; 100 EUR – 3069.2074 грн; 10 RUR – 4.4351 грн.
Нацбанк опустил официальный курс гривни / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2574.8384 (1 сентября – 2569.3957)
100 EUR – 3069.2074 (1 сентября – 3038.3104)
10 RUR – 4.4351 (1 сентября – 4.3887)
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,77/25,79 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,69/30,72 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 грн/рубль.
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