Доллар и евро подорожают: Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2574.8384 (1 сентября – 2569.3957)

100 EUR – 3069.2074 (1 сентября – 3038.3104)

10 RUR – 4.4351 (1 сентября – 4.3887)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,77/25,79 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,69/30,72 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 грн/рубль.