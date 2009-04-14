Банк «Кредит-Днепр» станет ОАО

Банк «Кредит-Днепр» реорганизуется из закрытого акционерного общества в открытое. Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в официальном бюллетене Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (№67).

Вопрос реорганизации банка акционеры рассмотрят на внеочередном собрании, которое состоится 28 мая.

Справка УНИАН. ЗАО КБ «Кредит-Днепр» (г. Днепропетровск) зарегистрировано 7 июля 1993 года.

По данным Национального банка Украины, на 1 января 2009 г. активы банка составили 4,059 млрд. грн., обязательства – 3,545 млрд. грн., собственный капитал – 514,135 млн. грн.

Уставный капитал банка на 1 января 2009 г. составлял 275 млн. грн.

Чистая прибыль по итогам 2008 г. составила 35,748 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2009 года 100% акций банка принадлежали кипрской компании “Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед”.

По данным Fitch, бенефициарным собственником банка является известный украинский бизнесмен Виктор ПИНЧУК.