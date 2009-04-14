ВР отложила антикризисные законопроекты

Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня три антикризисных законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня проекта закона №4266 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2009 г." и некоторых других законов Украины" (относительно срочных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины)" проголосовали 204 депутата из 435 зарегистрированных в зале.

За включение в повестку дня проекта закона №3521 "О внесении изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (о сохранении стабильности финансирования системы пенсионного обеспечения)" проголосовал 200 депутатов из 439 зарегистрированных в зале.

За включение в повестку дня проекта закона №4217 "О внесении изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (о пересчете пенсий работающим пенсионерам)" проголосовали 208 депутатов из 438 зарегистрированных в зале.

За включение этих законопроектов в повестку дня голосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, а фракция НУ-НС голосовала лишь частично, поэтому голосов не хватило.

Фракции Партии регионов и КПУ не поддержали включение этих законопроектов в повестку дня.

Лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО сказал, что «я не понимаю тех, кто не голосует». По его словам, принятие этих законопроектов должно способствовать стабилизации экономической ситуации, а также «открывает дорогу к сотрудничеству с международными финансовыми организациями».