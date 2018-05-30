Какая валюта отнимет у доллара резервный статус?

На сегодня более 60% всех резервных запасов стран мира находятся в американских долларах, что подсадило их на «зеленую» иглу. Доллар является основной резервной валютой мировой экономики уже 60 лет. Между тем, страна-эмитент, пользуясь преимуществом, продолжает накачивать мировые экономики долларом, практически не испытывая при этом инфляции. "Баксов" так много и в отдельных случаях их проникновение настолько глубоко и всеобъемлюще, что становится просто страшно.

Сейчас вопрос создания резервной валюты широко муссируется в СМИ. Например, «The Financial Times» пишет: «Предложение Китая и России ввести глобальную валюту, не привязанную к конкретным государствам, отчасти резонно. Использование доллара в качестве резервной валюты способствовало опасному дисбалансу в мире, и теперь страны и глобальные центробанки, которые держат свои резервы в долларах, стали заложниками администрации Барака Обамы... Условий для создания новой мировой резервной валюты пока нет, но роль рубля и юаня в региональном масштабе может вырасти».

Под шумок кризиса ряд стран все активнее пропихивает идею создания новой резервной валюты, им вторят те, кто страшно переживает за свои долларовые запасы. Но пока рассматривать этот вопрос можно лишь теоретически. А для того, чтобы разобраться в теории, необходима помощь экспертов. Кстати, пошатнувшееся состояние доллара все же не стало стимулом включения в повестку дня саммита G20 вопроса создания наднациональной валюты.

SDR, евро?..

В необходимости найти альтернативу доллару США в качестве резервной валюты уверен Джордж Сорос. Он является одним из приверженцев введения SDR (специальные права заимствования – расчетные денежные единицы, которые использует МВФ). Как пояснил руководитель информационно-аналитического центра «Форекс-клуб» Николай Ивченко, это корзина четырех валют – евро, доллар, японская иена и фунт. Большую часть в этой корзине занимает американский доллар.

SDR представляет собой корзину валют, которая состоит на 44% из долларов США, на 34% из евро, на 11% из японских иен и еще на 11% из британских фунтов. Удельный вес валют в этой корзине пересматривается раз в пять лет. По стоимости 1 SDR примерно равно 1,5 доллара США.

Однако, пока вопрос с SDR закрыт, идея не одобрена. Да и цена предложения на этом рынке уж очень велика. Ведь роль мирового эмитента слишком заманчива.

Есть все же альтернатива – предоставить пальму первенства евро. Однако, по мнению Н.Ивченко, если рассматривать евро в качестве резервной валюты, то у него также есть ряд недостатков. Статус резервной валюты предусматривает, что большинство товаров продается за нее родную, нефть должна котироваться по ее курсу, а также металлы. И еще - новая резервная валюта должна принять удар на себя по всем основным расчетам. Это пока не под силу евро. Хотя бы потому, что в эмиссионной политике страны Европы проигрывают США. «Даже посмотреть на учетные ставки – американцы снизили ее почти до нуля – до 0,25%, а в странах Европы она остается на уровне 1,25%», - отмечает Н.Ивченко. По его мнению, и хотя евро в совокупном резервном фонде всех стран занимает до 30%, что является вторым по величине показателем после доллара, эта валюта пока не может заменить «американских президентов».

Территория доллара

По словам заместителя директора Института мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валерия Новицкого, позиция Америки, ее влияние слишком велики. США будут главными противниками введения альтернативы доллару как резервной валюте. Эксперт считает, что, несмотря на продолжение кризиса и подрыв уверенности в американской валюте, доллар в ближайшем будущем ничем другим не заменят.

Как страна-эмитент валюты, которая является резервной для многих государств мира, США не заинтересованы в замене доллара по ряду причин. Во-первых, это касается импорта. Дефицит платежного баланса США, которые импортируют намного больше, чем экспортируют, позволяет им не возвращать долги, пока другие государства нуждаются в долларах для пополнения своих резервов.

При этом на большую перспективу В.Новицкий допускает возможность пересмотра приоритетов в валютной корзине резервов стран при условии дальнейшего неудовлетворения долларом.

Но есть и обратная сторона медали. Она заключается в том, что странам, накопившим колоссальное количество американской валюты, невыгодно избавляться от нее – выбрасывать на рынок и тем самым обесценивать резервы. Правда, это только на сейчас. Но изменять основную резервную валюту на какую-либо другую необходимо постепенно, чтобы не было слишком болезненно для накопителей «зеленых».

Как заявил глава Всемирного банка Роберт Зеллик в преддверии саммита G20, доллар останется ведущий мировой резервной валютой и его стабильный, сильный курс является необходимым при выходе мировой экономики из нынешнего кризиса. "Время от времени мы будем слышать новые дискуссии относительно будущего доллара, но доллар останется резервной мировой валютой еще долгое время", - сказал Р.Зеллик.

Но следует учесть, что в введении альтернативы доллару заинтересованы страны и Латинской Америки, и евроазийской зоны, поэтому дискуссии будут продолжаться.

"Заявку на резервность» своей валюты еще осенью 2008 года делала Россия. Тогда Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна сделать так, чтобы крупнейшие финансовые участники держали в своих запасах и рубли. «Это абсолютно достижимая задача, учитывая, что рубль в настоящий момент является конвертируемой валютой, а Россия является одним из очень крупных экономических игроков», - сказал Д.Медведев.

«Если мы сможем доказать привлекательность рубля, то в ближайшие годы сможем его превратить в одну из резервных валют», - подчеркнул он.

По словам Д.Медведева, даже проводилось совещание по проблеме превращения России в один из финансовых центров и ускорения преобразования рубля в одну из мировых резервных валют.

Еще летом 2008 года всерьез говорили о создании единой валюты страны Персидского залива, которую планировалось ввести в 2010 г. и которая, по оценкам экспертов, могла бы стать одной из основных мировых валют. В том числе и резервной. Страны, входящие в GCC (Саудовская Аравия, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар и Бахрейн), в декабре 2007 г. подписали соглашение о широкомасштабной экономической интеграции. С 1 января 2008 г. между ними действует договор о внутреннем общем рынке, который предусматривает свободное движение капитала, а также свободу передвижения, проживания и трудоустройства для граждан этих стран. Одной из составляющих региональной экономической интеграции государств Аравийского полуострова должно стать введение единой валюты.

Предполагается, что курс единой валюты стран Персидского залива будет формироваться в зависимости от мировых цен на нефть. Единая валюта должна способствовать развитию торговли и укреплению общего рынка. Наличие сильной валюты может оживить фондовый рынок и снизить риск обвала денежной единицы, которой расплачиваются сразу в нескольких странах. Отдаляет введение единой валюты стран Персидского залива и высокая инфляция в регионе, средний уровень которой в 2008 г. был на уровне 9%. Но несмотря на высокую инфляцию, пишет «Укррудпром» , страны Персидского залива (кроме Кувейта) решили сохранить привязку своих валют к курсу слабеющего доллара США до времени введения единой валюты. В то же время департамент планирования и экономики Абу-Даби, а также многие экономисты и предприниматели из ОАЭ призывают к отказу от привязки национальной валюты к доллару. Они утверждают, что кувейтский динар после отказа от фиксированного курса доллара укрепился на 5% и позволил сдержать инфляцию. Однако удар по доллару в виде перехода к корзине валют либо введения свободного курса может салиться на валютные резервы самих стран Персидского залива. На данный момент они превышают 1,2 трлн долл. и хранятся в основном в долларах. Понятно, что кризис внесет определенные коррективы в амбициозные планы.

А осенью 2007 года сообщалось, что Национальный банк Беларуси сделал китайский юань одной из резервных валют. Еще раньше СМИ писали, что белорусские монетарные власти могут включить в состав резервных две валюты - китайский юань и японскую иену. Сейчас резервы Беларуси размещаются в трех валютах - американских долларах, единой европейской валюте и российских рублях. Включение юаня в состав резервных валют Нацбанк Беларуси поясняет увеличением удельного веса китайской экономики в структуре глобального ВВП, так и развитием товарных отношений между Беларусью и Китаем. Для сравнения, Россия держит золотовалютные резервы в пяти валютах - долларах, евро, иенах, британских фунтах стерлингах и швейцарских франках.

Украинские резервы

Если рассмотреть резервные запасы Украины в контексте возможных мировых изменений, то приходишь к выводу, что мы, как всегда, стоим на обочине глобальных процессов и тенденций. Идеи относительно возможной диверсификации резервов властью не озвучиваются. Да и мысли направлены на другое – курс бы удержать. Для этого, в принципе, и используются наши валютные резервы. Подсчитать, на сколько их хватит, трудно. Во-первых, политика НБУ максимально закрыта от посягательств. Во-вторых, эксперты озвучивают практически противоположные цифры и на их основе делают прогнозы. Можно ориентироваться на условия от МВФ по получению второго транша, согласно которым к 2010 г. Украина должна удержать валютные резервы на уровне свыше 14,9 млрд. долл.

Но, на 31 декабря 2006 года купонные облигации правительства США составляли 15% общей суммы активов Национального банка Украины (за исключением квоты МВФ), или в номинальной стоимости - 3,7 млрд. долл. (18,685 млрд. грн. по официальному курсу на указанную дату). По данным НБУ, на конец 2005 года Нацбанк в своем портфеле имел купонные облигации правительства США на 2,4 млрд. долл.

Номинальная стоимость купонных облигаций правительства Великобритании на конец 2006 года составила 687 млн. английских фунтов стерлингов или 6,8 млрд. грн. (в 2005 году - 437 фунтов стерлингов).

Общая номинальная стоимость государственных облигаций ЕС, номинированных в евро, которые имел в своем портфеле Нацбанк Украины на указанную дату, составила 1,097 млрд. евро.

На конец 2006 года в своих активах НБУ имел облигации Банка международных расчетов, номинированные в доларах США, на сумму 369 млн. долл., а также облигации, номинированные в английских фунтах стерлингов, на сумму 10 млн. фунтов стерлингов.

В своем портфеле Нацбанк также имел облигации других эмитентов, включая долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На 31 декабря 2006 года общая номинальная стоимость таких бумаг, номинированных в долларах США, составила 1,14 млрд. долл., номинированных в английских фунтах стерлингов - 133 млн. фунтов стерлингов, номинированных в евро - 101 млн. евро.

Стоит отметить, вопрос резервной валюты в нашей стране подымался неоднократно. Еще в 2007 году ныне министр обороны Юрий Ехануров подымал вопрос валютного регулирования. «Наша привязка гривни к доллару выглядит уже странновато. Хорошей альтернативой может быть корзина валют. И нам здесь необходимо договариваться с бизнесом. Или мы работаем только на экспорт, или ищем золотую середину. Так, чтобы и бизнес не пострадал, и население выиграло».

Затрагивал вопрос перехода на другую валюту в то время вице-премьер-министр, министр финансов Николай Азаров. Он предложил формировать золотовалютные резервы Украины в рублях. Такую позицию он объяснил тем, что Россия, возможно, перейдет на расчеты с импортерами за нефть и газ в рублях.

Секретариат Президента расценил его предложение как давление на НБУ. СП тогда был обеспокоен новыми проявлениями попыток административного управления экономикой, и предупредил о недопустимости должностными лицами правительства заявлений относительно денежно-кредитной политики, которые могут повлиять на стабильность национальной валюты.

Пока спор продолжается некоторые эксперты дают доллару «пожить» в глобальном масштабе 10-15 лет. И хотя Америка наполняет резервы стран своей валютой путем ссуд, привязки торговли, кредитования, например через МВФ, доллар рано или поздно упадет с верхней ступеньки пьедестала. И особенно с свете сегодняшних кризисных событий…

Юлия Главацкая (УНИАН)

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