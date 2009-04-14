Платина на NYMEX выросла

Цена платины на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) 13 апреля впервые за семь месяцев установилась по итогам торгов выше отметки 1200 долл./унция, а цены по сделкам в ходе торгов превысили отметку 1250 долл./унция, сообщает РБК.

Официальная цена платины применительно к ее активному фьючерсу (июль) 13 апреля повысилась на 4,3% и составила 1247,0 долл./унция - самый высокий показатель с начала сентября 2008 г., а цены по сделкам установились в диапазоне 1209,0-1252,0 долл./унция.

Цена серебра на COMEX повысилась 13 апреля на 3,6%, но осталась ниже 13 долл./унция. Официальная цена серебра применительно к его активному фьючерсу (май) составила 12,768 долл./унция - самый высокий показатель с 2 апреля с.г., а цены по сделкам с серебром установились в диапазоне 12,350-12,870 долл./унция.

Напомним, что ниже отметки 13 долл./унция цена серебра на COMEX сохраняется с начала апреля.