НБУ запретил «спотовые» операции на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) запретил субъектам межбанковского валютного рынка Украины проводить валютные операции по купле-продаже иностранной валюты за гривни на условиях "спот" временно, до 1 января 2010 года.

Такая норма закреплена постановлением НБУ №108 от 28 февраля 2009 года, которое зарегистрировано в Министерстве юстиции 8 апреля и вступает в силу через 10 дней после его регистрации.

Кроме того, Нацбанк запретил резидентам, в том числе уполномоченным банкам, валютные операции по купле-продаже иностранной валюты или банковских металлов на условиях "форвард".

Ранее Нацбанк неоднократно заявлял о намерении ужесточить валютное регулирования для минимизации возможностей спекулятивных операций на валютном рынке и стабилизации курса гривни.